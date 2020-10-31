Строгие ограничения из-за пандемии вводят в Польше

В Польше в связи с ростом случаев заражения коронавирусом вводят ряд новых карантинных ограничений.

Они вступят в силу 7 ноября и будут действовать как минимум до 29 ноября.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает телеканал TVN24.

Так, с субботы полностью закроются театры, кинотеатры, музеи, художественные галереи, общественные и музыкальные центры. Также будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах.

Номера в отелях станут доступны только для гостей, находящихся в командировке.

С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение. Ранее дистанционно обучались ученики 4-8 классов и средних школ.

Премьер также заявил, что если число инфицированных превысит 70-75 случаев на 100 тысяч населения, то в Польше будет введен национальный карантин и запрет на поездки.