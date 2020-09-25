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События Вчера, 21:0649
Электронный браслет сняли c нардепа Юрченко

Народному депутату Александру Юрченко продолжили арест на 60 суток.

Однако с него сняли электронный браслет.

Об этом РБК-Украина рассказали в Высшем антикоррупционном суде.

Таким образом, парламентарию продолжили все обязательства, кроме браслета.

"Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля - браслета!" - написал Юрченко в своем Facebook.

Отметим, в начале октября ВАКС оставил без изменений меру пресечения народному депутату Украины Александру Юрченко в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн гривен. Апелляцию защитников отклонили.

Срок действия меры пресечения Юрченко должен был истечь 9 ноября 2020 года.

Как писало РБК-Украина, Юрченко подозревают во взяточничестве, ему инкриминируют лоббирование правок в законодательство за денежное вознаграждение. Суд взял его под стражу с возможностью выхода под залог 3,1 млн гривен.

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Теги: news, новости, Украина, Юрченко, 7dniv, 7dnivinfo  
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