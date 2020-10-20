 

На обмене пленными "всех на всех" не позднее 15 декабря настаивает Украина

События Сегодня, 12:4255
На обмене пленными "всех на всех" не позднее 15 декабря настаивает Украина

Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы.

В нем говорится, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся не позднее 15 декабря 2020 года.

Об этом глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

Украинская сторона требует полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам до середины ноября 2020 года.

По поводу обмена пленными, Кравчук заявил, что Украина хочет его провести не позднее 15 декабря 2020 года.

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