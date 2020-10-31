Ввести новый показатель для "красной" зоны карантина предлагает Минздрав

Министерство здравоохранения предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина.

Он связан с числом положительных тестов на коронавирус.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав будет предлагать установить определенные ограничения в "красной" зоне карантина. В Украине ранее обсуждали усиление карантина, а перечень ограничений определяли центральная и местная власти.

"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель: если, кроме 320 на 100 тысяч населения заболеваемость превышает и территория переходит в "красный" уровень, и на этой территории показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех процентов протестированных, то мы предлагаем ограничить и не позволять выбирать из этого перечня противоэпидемические ограничения, а применять полностью весь перечень", - заявил он.

По его словам, всего в Украине этот показатель составляет 19%. Однако, есть регионы, где такой показатель составляет 42%.

В "красные" зоне предлагают разрешить работу магазинов с 7:00 до 20:00.