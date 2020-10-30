Внеочередное заседание сегодня проведет Рада

Верховная рада сегодня проведет внеочередное заседание.

В ходе него парламентарии в повторном первом чтении рассмотрят изменения в Бюджетный кодекс - бюджетообразующий законопроект №4100.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

"Сейчас поручаю собраться комитету. Мы направляем законопроект №4100 на повторное первое чтение. В 12:00 мы проводим внеочередное заседание Верховной рады, где рассматриваем №4100 и возвращаемся к рассмотрению бюджета", - заявил спикер ВР.

Отметим, ранее Рада не смогла одобрить изменения в Бюджетный кодекс. Соответствующий законопроект №4100 за основу поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых.

Подчеркнем, проект закона поставили на голосование без обсуждения. После этого планировалось приступить к рассмотрению бюджета-2021 в первом чтении.