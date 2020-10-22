 

Бесплатное питание для детей погибших военных предусмотрела Рада

События Сегодня, 16:0167
Бесплатное питание для детей погибших военных предусмотрела Рада

Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное питание для детей погибших военнослужащих.

За проект закона №4130 проголосовали 324 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2021 года.

Документ предусматривает обеспечение бесплатным питанием детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, данный закон внесли в Раду в конце сентября.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон №829-IX о выделении 80 миллионов гривен на оздоровление детей, требующих особого внимания и поддержки, который вносит изменения в бюджет Украины на 2020 год.

Отметим также, в конце октября в Министерстве здравоохранения разработали проект постановления об организации детского питания в учебных заведениях. Рекомендуется запретить предложение детям колбас, сосисок, сладких газированных напитков и энергетических напитков.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рада, Дети, Питание, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс
Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс
Сегодня, 13:06
Выдачу
Выдачу "пакета малыша" возобновили в Украине
22-окт-2020, 09:33
По желанию получить деньги вместо
По желанию получить деньги вместо "пакета малыша" с 2021 года смогут родители
30-сен-2020, 12:11
Закон по увеличению штрафов за нарушение пожарных внесли в Раду
Закон по увеличению штрафов за нарушение пожарных внесли в Раду
25-сен-2020, 13:45
Повышение надбавки на уход лицам с инвалидностью с детства одобрил президент
Повышение надбавки на уход лицам с инвалидностью с детства одобрил президент
22-сен-2020, 10:02

Последние новости

21:44
События
Процентные ставки по программе доступной ипотеки назвал Минфин
20:31
События
В Израиль доставили 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19
18:28
События
Комендантский час ввела Венгрия
18:25
Экономика
На межбанке обвалился курс доллара
17:43
Экономика
Падение экономики в 2021 году резко ускорится, если до конца года будет действовать длительный локдаун
17:42
События
Остановки подсчета голосов на выборах президента США хочет Трамп
16:05
Политика
Проблемы с МВФ из-за ситуации с Конституционным судом исключает Шмыгаль
16:01
События
Бесплатное питание для детей погибших военных предусмотрела Рада
15:59
События
Дело против Труханова после решения КСУ закрыл ВАКС
15:58
События
Предусмотреть компенсации за задержку пенсий и зарплат хотят в Украине
15:53
Политика
Закон Зеленского о судебной реформе Рада отправила на доработку
15:51
Политика / Экономика
Направить 6% ВВП на оборону обязал Зеленский
13:09
События
Центральную станцию метро заминировали в Киеве
13:06
Политика
Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс
13:05
Политика
Антикоррупционную стратегию за основу одобрила Рада
13:03
Политика
Закон о возобновлении е-декларирования на следующей пленарной неделе рассмотрит Рада
13:00
События
На план Украины по достижению мира на Донбассе отреагировали у Путина
12:55
События
Внеочередное заседание сегодня проведет Рада
12:46
События
В мае 2021 в Киеве пройдет саммит Крымской платформы
12:44
События
Ввести новый показатель для "красной" зоны карантина предлагает Минздрав

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 ноября 20205245
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 ноября 20204238
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 ноября 20203068
На местных выборах в самом западном областном центре Украины ОПЗЖ получила 15,79% депутатских мандатов в горсовете2216
В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу1268
В ключевых штатах по результатам опроса Трамп обогнал Байдена872
В Республиканской партии ослабляется поддержка действующего президента Дональда Трампа из-за его беспочвенных обвинений избирательных комиссий в фальсификациях345

Досуг

Липосакция для мужчин: в чем особенность
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Сегодня мужчины, заботящиеся о привлекательности внешнего вида, все чаще обращаются в центры пластической хирургии. Согласно внутренней статистике Клиники Аура в г. Киев, Голосеевский пр-т, 27, наиболее востребована ринопластика. 
Сегодня, 16:0867
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Навіть такий надійний смартфон як Samsung може вийти з ладу. Однією з найбільш частих причин неполадок є механічне пошкодження. Щоб цього уникнути, потрібно захистити смартфон по повній.
Вчера, 12:20121
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Какие же компании сегодня лидируют на мировом и украинском рынке нержавеющих труб? Думаем, многим будет интересно узнать имена «героев» трубной промышленности.
3-ноя-2020, 22:20178
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
При установке автономного отопления в частном доме, нередки случаи неравномерного прогрева комнат. Для устранения этой проблемы необходимо установить циркуляционный насос для отопления частного дома. Важно правильно подобрать его характеристики, и тогда прибор обеспечит принудительное перекачивание
3-ноя-2020, 10:581872
Как отличить БАД от лекарства
Как отличить БАД от лекарства
Для того чтобы обогатить пищу диетическими, оздоровительными, лечебно-профилактическими свойствами существует изготовление БАДов. Это система биотехнологических этапов производства, посредством которых выделяются только самые уникальные активные вещества растений, рыб, животных, грибов,
3-ноя-2020, 10:35186
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Brother Innov-is V3 — это компьютерная вышивальная машина премиум-класса, благодаря которой можно делать вышивку высочайшего качества. Brother Innov-is V3 идеально подходит для творческих и креативных людей, которые хотят самостоятельно создавать эксклюзивные предметы гардероба,
3-ноя-2020, 07:56156

События

Процентные ставки по программе доступной ипотеки назвал Минфин
Процентные ставки по программе доступной ипотеки назвал Минфин
Доступная ипотека на покупку жилья будет выдаваться по ставкам от 5 до 7%.
Сегодня, 21:4416
В Израиль доставили 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19
В Израиль доставили 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19
Медицинский центр «Хадасса» получил подтверждение того, что он может закупить и доставить в Израиль около 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ближайшие месяцы.
Сегодня, 20:3146
Комендантский час ввела Венгрия
Комендантский час ввела Венгрия
Венгрия ввела комендантский час в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Сегодня, 18:2856
Остановки подсчета голосов на выборах президента США хочет Трамп
Остановки подсчета голосов на выборах президента США хочет Трамп
Президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах.
Сегодня, 17:4257
Бесплатное питание для детей погибших военных предусмотрела Рада
Бесплатное питание для детей погибших военных предусмотрела Рада
Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное питание для детей погибших военнослужащих.
Сегодня, 16:0168
Дело против Труханова после решения КСУ закрыл ВАКС
Дело против Труханова после решения КСУ закрыл ВАКС
Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное дело против мэра Одессы Геннадия Труханова за недостоверное декларирование.
Сегодня, 15:5969
7 Днів