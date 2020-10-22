В Израиль доставили 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19

Медицинский центр «Хадасса» получил подтверждение того, что он может закупить и доставить в Израиль около 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ближайшие месяцы.

Больница также пытается зарегистрировать вакцину в Министерстве здравоохранения Израиля, что позволит ей вводить вакцину израильтянам в случае одобрения. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Глава «Хадасса» профессор Зеев Ротштейн заявил, что он завершает оформление документов, и они должны быть представлены в министерство не позднее начала следующей недели. Он добавил, что власти России попросили больницу предоставить регистрационное досье в Минздрав. Если вакцина будет успешной и Минздрав одобрит ее, то ее можно будет предложить израильтянам в течение двух или трех месяцев.

Это также будет первая вакцина против коронавируса, зарегистрированная в Минздраве Израиля.

«Хадасса» всегда была пионером», — сказал Ротштейн.

В России эта вакцина уже проходит клинические исследования III фазы. В рамках этого испытания вакцина испытывается примерно на 40 000 человек в России и некоторых других странах мира. Десятки тысяч добровольцев уже получили вакцину.

Российская вакцина основана на самом коронавирусе. Наиболее распространенными вакцинами являются живые вакцины, в которых используется ослабленная форма микроба, вызывающего заболевание. Поскольку эти вакцины очень похожи на естественную инфекцию, которую они помогают предотвратить, то они создают сильный и продолжительный иммунный ответ.

В сентябре статья, опубликованная в рецензируемом медицинском журнале Lancet, показала, что Sputnik-V вызывал ответ антител у всех участников ранних испытаний. Результаты испытаний фазы I и фазы II, проведенных в июне-июле этого года и с участием 76 участников, показали, что у 100% участников вырабатываются антитела к новому коронавирусу и отсутствуют серьезные побочные эффекты.

Некоторые западные эксперты, в том числе некоторые ученые из Израиля, предостерегли от использования вакцины до тех пор, пока не будут приняты все одобренные на международном уровне испытания и нормативные меры. Они также подвергли сомнению способность России так быстро разработать вакцину.

Но Ротштейн сказал, что «быть скептиком неправильно. В адрес российской техники и науки много обвинений. Но если вы помните, тот факт, что они назвали его «Спутник-5», означает сказать миру: «Помните, кто первым был в космосе». Россия могла бы быть очень продвинутой».

В частности, Sputnik V относится к первому в мире искусственному спутнику Sputnik I, запущенному во время космической гонки в разгар холодной войны. Россиянин представил всемирные усилия по разработке вакцины от коронавируса как аналогичную гонку, и президент России Владимир Путин сказал, что его страна выиграла гонку.

Ротштейн сказал, что, по его мнению, сомнения в Израиле по поводу российской вакцины больше связаны с борьбой между США и Россией за первенство в поиске вакцины, а не с ее качеством. Хотя он признал, что до завершения фазы III испытания все еще неизвестно, действительно ли вакцина безопасна и эффективна.

Больница «Хадасса» самостоятельно закупает дозы вакцины, поэтому Ротштейн не стал уточнять, сколько они стоят. Он сказал, что закупки были поддержаны группой инвесторов, и это не должно повредить и без того неустойчивому бюджету больницы.

Он добавил, что «Хадасса» изучает возможность открытия завода по производству вакцин в Священном городе, что, по его словам, «важно, поскольку количество ограничено».

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