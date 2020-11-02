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События Сегодня, 10:0462
Facebook удалил группу сторонников Трампа

Социальная сеть Facebook заблокировала группу "Stop the Steal" ("Остановить воровство").

В ней сторонники кандидата Дональда Трампа призывали к насилию и распространяли безосновательные заявления действующего президента о фальсификации выборов командой Джо Байдена.

Об этом сообщает АР.

На момент, когда группу заблокировали, в ней было больше 350 тысяч участников.

"В соответствии с исключительными мерами, которые мы принимаем в этот период повышенной напряженности, мы удалили группу" Stop the Steal ", в которой координировали действия по делегитимизации выборного процесса. Мы также видели тревожные призывы к насилию со стороны членов группы", - говорится в заявлении Facebook.

Отметим, Трамп безосновательно обвинил своих политических соперников в попытке украсть результаты президентских выборов. Он также обвинил "большие СМИ, большие деньги и большие технологии" в том, что они выступают против него и за демократов.

В настоящее время остаются неопределенными победители в 6 штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и Аляска.

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Теги: news, новости, Украина, Трамп, Facebook, 7dniv, 7dnivinfo  
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