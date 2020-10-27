О риске уничтожения всех антикоррупционных органов из-за КСУ заявили в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) требует немедленно урегулировать ситуацию, которая сложилась из-за решений Конституционного суда.

Сейчас существует риск уничтожения любого антикорруционного органа.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В Бюро выразили обеспокоенность решениями КСУ в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией.

"Последствиями таких решений является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства в особо крупных размерах", - сообщили в НАБУ.

Отмечается, что из-за решений КСУ потеряна возможность возместить миллиарды убытков, которые были нанесены из-за коррупции.

"КСУ своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государственных предприятий сделки, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации", - добавили в Нацбюро.

В НАБУ призвали немедленно урегулировать ситуацию вокруг КСУ не только в контексте правовых основ функционирования Нацбюро, но и в более широком контексте.

"В нынешних условиях существует риск того, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен через вынесение политических решений Конституционным судом", - резюмировали в НАБУ.