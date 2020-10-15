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События Сегодня, 18:3747
Санкции против Лукашенко официально ввел ЕС

Европейский союз официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Под санкции также попал старший сын Лукашенко - Виктор - и 13 белорусских чиновников.

Решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале ЕС.

"Ввиду серьезности ситуации в Беларуси, в результате продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции, Александр Лукашенко и еще 14 человек должны быть включены в список санкций", - говорится в решении ЕС.

В частности, санкции были наложены на руководителя администрации Лукашенко, председателя Комитета государственной безопасности Беларуси, председателя Следственного комитета, руководителя Оперативно аналитического центра, пресс-секретаря белорусского президента, командира спецподразделения "Альфа" и председателя Конституционного суда Беларуси.

Напомним, санкции против Лукашенко и белорусских чиновников были одобрены послами Евросоюза еще 4 ноября.

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