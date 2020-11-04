Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 6 ноября 2020 - 450 934 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 10 746 новых случаев в сутки.
Умерло 8 312 человек
Выздоровело - 204 229
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 43 229
2. Харьковская область - 42 139
3. Львовская область - 32 982
4. Одесская область - 27 894
5. Черновицкая область - 24 559
6. Ивано-Франковская область - 23 561
7. Тернопольская область - 21 907
8. Ровенская область - 21 403
9. Киевская область - 19 274
10. Хмельницкая область - 19 017
11. Житомирская область - 17 791
12. Днепропетровская область - 17 446
13. Закарпатская область - 16 670
13. Волынская область - 15 795
15. Сумская область - 14 103
16. Донецкая область - 13 546
17. Запорожская область - 12 734
18. Винницкая область - 12 216
19. Полтавская область - 11 699
20. Черкасская область - 10 461
21. Черниговская область - 9 947
22. Николаевская область - 9 949
23. Херсонская область - 5 249
24. Луганская область - 4 345
25. Кировоградская область - 3 018