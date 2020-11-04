Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 ноября 2020

Бетон – один из наиболее ходовых строительных материалов. Он широко используется в различных видах строительных работах и изготавливается путем смешивания трех основных компонентов: цемента, песка и воды в чистом виде, а так же с добавлением дополнительных ингредиентов, таких как щебень,

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