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События Сегодня, 10:3238
Трудоустройство для иностранных врачей упрощает Польша

В Польше ожидают, что положения нового коронавирусного закона должны упростить трудоустройство для врачей, медсестер и медицинских спасателей из стран из-за пределов Европейского союза.

Ожидается, что зарплата будет меньше, чем у польских врачей.

Об этом пишет "Польское радио".

По словам главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика, иностранцы интересуются работой в польской системе здравоохранения.

"Прежде всего этот законопроект не предназначен для какой-то конкретной страны. Он предназначен для медицинского персонала из стран из-за пределов ЕС. Те врачи или медицинский персонал, приезжая, особенно в первый период, смогут работать только под надзором польских врачей, а следовательно зарплата этих людей будет меньше", - сказал он.

Первые облегчения трудоустройства иностранцев в польской службе здравохранения вступят в силу после подписания президентом нового закона. Другие возможные облегчение сейчас находятся на этапе межведомственных консультаций.

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Теги: news, новости, Украина, Польша, Медики, 7dniv, 7dnivinfo  
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