Рекордное число заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии зафиксировала ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире.

За 6 ноября сообщили о болезни 581 679 человек.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Это максимальное значение, которое организация фиксировала с начала пандемии. Всего число заболевших в мире выросло до 48 534 508.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 31 октября, тогда выявили 557,4 тысяч заболевших за сутки.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии.

Напомним, ВОЗ констатирует вспышку коронавируса в Европе.

Кроме того, в ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями COVID-19. У переболевших коронавирусом людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия, которые затрагивают важные системы организма.