В Василькове возле дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого устроили акцию протеста

Между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Между правоохранителями и активистами произошла ссора и потасовка из-за того, что их не пропускают в дом Тупицкого.

Около 30 автомобилей выехали в город Васильков, расположенный в 20 км к юго-западу от Киева. Этот город входит в "красную" зону карантина, где действует ограничение на массовые мероприятия (нельзя больше 20 человек). Именно поэтому полиция не пропускает активистов.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью "Декларирование недостоверной информации" 366-1 Уголовного кодекса.

Это решение КСУ возмутило международных партнеров Украины и общественность. В КСУ устроили акцию и забросали здание дымовыми шашками.