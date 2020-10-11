Под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине берет Нацполиция

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко прокомментировал обстрел консультсва Азербайджана в Харькове.

Нацполиция берет под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Также он пообещал, что полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому преступлению.

"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, которые находятся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко.