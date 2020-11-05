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События Сегодня, 19:4144
О победе на выборах заявил Байден

Лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки.

В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Об этом сообщает Reuters.

Лидер демократов подчеркнул, что для него честь быть избранным американцами на пост президента. Он призвал американцев отложить в сторону разногласия и объединиться.

При этом Трамп заявил, что 9 ноября начнет отстаивать в суде свою позицию по результатам голосования на президентских выборах.

Отметим, действующий президент распространил заявление по поводу результатов выборов.

"Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате", - указано в нем.

Напомним, лидер Демократической партии и бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден победил на выборах президента США.

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