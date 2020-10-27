Под контроль город Шуша в Карабахе взял Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия взяла под свой контроль еще один город в Нагорном Карабахе.

Азербайджанский флаг был поднят над городом Шуша.

Об этом сообщает Report.

Город Шуша является вторым по величине карабахский город.

Отметим, бои в районе города Шуши в Нагорном Карабахе продолжались несколько дней. Эпицентр боевых действий находился на участке Шуши-Карин.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, 7 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные в Нагорном Карабахе взяли под контроль еще 16 сел. Все они находятся в Ходжавендском районе.