Когда амнистируют участников войны на Донбассе рассказали в ТКГ

Закон об амнистии участников войны на Донбассе, под которую не подпадут виновные в тяжких преступлениях, будет принят Верховной радой после выборов и формирования местных органов власти на этих территориях в соответствии с украинским законодательством.

В законе будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью ТАСС.

"Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет и принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна", - сказал он.

Для определения тех, кто подпадает под амнистию, Кравчук допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса.

"Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина должна будет доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать", - отметил он.