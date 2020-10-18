ОМОН задержал "Мисс Беларусь" на акции протеста в Минске

Во время оппозиционной акции протеста в Минске силовики задержали около 20 женщин, среди которых и "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хижинкова.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, информирует ТАСС.

Сообщается, что Хижинкову и еще около 19 задержанных женщин посадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении.

По последним данным, силовики оцепили весь квартал в районе проспекта Победителей, улиц Мельникайте и Заславльская, а также проспекта Машерова. В этих местах находится большая часть протестующих, которым не удалось сегодня сформировать колонну для шествия.