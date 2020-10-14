В воскресенье, 8 ноября, в сети появилось фото, как американские бойцы учат украинских коллег стрелять из ПТРК "Javelin"

Появилось фото, как украинских бойцов учат стрелять из американских "Javelin".

Снимок был опубликован на странице "Черговий ООС" в Telegram.

"Вот так выглядит подготовка оператора ПТРК "Javelin" под руководством американских военнослужащих в Национальной Академии Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент неизвестно, включает ли процесс обучения боевые стрельбы на полигоне.

Напомним, США передали Украине военное оборудование на сумму более $60 миллионов, в частности - противотанковые ракеты Javelin. В американском посольстве подчеркнули, что Штаты продолжат поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией.