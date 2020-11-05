О наличии показаний о мошенничестве на выборах заявил Трамп

Штаб действующего американского президента Дональда Трампа получил несколько письменных показаний о мошенничестве на выборах президента США.
Речь может идти о серьезных нарушениях в Филадельфии и Детройте.
Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.
По его словам, подведение итогов выборов только начинается.
"Мы получили несколько письменных показаний о мошенничестве на выборах. У нас есть история избирательных проблем в этой стране. В Пенсильвании был приказ, как аутентифицировать почтовые бюллетени, потому если в системе возникает проблема с аутентификацией, это серьезно повлияет на все выборы", - заявил Трамп.
Он отметил, что на выборах президента США по почте отправили более 100 млн бюллетеней, а в Филадельфии и Детройте голосование столкнулось с "мягко говоря, длинной чередой избирательных проблем".
Напомним, ранее стали известны претенденты на посты министров в администрации Джо Байдена. В частности, возглавить Пентагон может бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной, а минфин - бывшая соперница Байдена на праймериз Элизабет Уоррен или член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.
Новым госсекретарем США может стать бывший помощник по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс.