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События Сегодня, 17:5967
На протестах в Беларуси число задержанных превысило 400 человек

На протестах в Беларуси 8 ноября 2020 года задержали более 400 человек.

Список задержанных постоянно обновляется.

Об этом говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".

Сообщается, что сегодня продолжаются задержания участников мирных акций протеста по всей Беларуси. Первые точечные задержания в Минске начались в 12:00.

По состоянию на 17:00 (по минскому времени) известно о 405 задержанных. Большинство задержаний произошли в Минске, единичные - в Полоцке, Пинске, Витебске, Гомеле, Жлобине и Бобруйске.

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