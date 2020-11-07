 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 ноября 2020

События Сегодня, 09:181666
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 9 ноября 2020 - 469 018 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 8687 новых случаев в сутки.

Умерло 8565 человек (+115 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровело - 209143 (+2 277).

 

Киев - 44920 случаев;
Винницкая область - 12 566 случаев;
Волынская область - 16 436 случаев;
Днепропетровская область - 17 965 случаев;
Донецкая область - 14 190 случаев;
Житомирская область - 18 970 случаев;
Закарпатская область - 17 192 случая;
Запорожская область - 14 105 случаев;
Ивано-Франковская область - 24 494 случая;
Киевская область - 20 410 случаев;
Кировоградская область - 3142 случая;
Луганская область - 4539 случаев;
Львовская область - 33 754 случая;
Николаевская область - 10 559 случаев;
Одесская область - 28 728 случаев;
Полтавская область - 12 204 случая;
Ровенская область - 22 140 случаев;
Сумская область - 14 863 случая;
Тернопольская область - 22 216 случаев;
Харьковская область - 43 930 случаев;
Херсонская область - 5558 случаев;
Хмельницкая область - 19 839 случаев;
Черкасская область - 10 723 случая;
Черновицкая область - 25 411 случаев;
Черниговская область - 10 164 случая.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 ноября 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 ноября 2020
Вчера, 09:17
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 ноября 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 ноября 2020
7-ноя-2020, 10:19
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 октября 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 октября 2020
26-окт-2020, 09:39
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 октября 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 октября 2020
6-окт-2020, 09:10
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 октября 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 октября 2020
3-окт-2020, 10:29

Последние новости

12:46
События
В Херсонской области произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом
12:30
События
Готовиться к передаче власти Байдену переходный совет призвал Трампа
12:28
События
Степанов заявил что локдаун будет трудно перенести малому и среднему бизнесу
11:06
События
Остановка цеха произошла в Беларуси на "Гродно Азоте"
10:38
События
Создать совместную группу по Карабаху Эрдоган предложил Путину
10:33
События
Вероятность полного локдауна в Украине оценили в Кабмине
10:30
Экономика
НБУ резко опустил курс доллара
10:24
События
Об отступлении армянской армии с части позиций в Карабахе заявил Азербайджан
10:02
События
Сообщения о призыве признать поражение опровергли у Трампа
09:18
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 ноября 2020
09:15
События
Полиция в Грузии водометами разогнала протестующих у здания ЦИК
Вчера, 2020-11-08
20:57
Политика
Как Кабмин переписал Трудовой кодекс и что это значит для украинцев
19:34
События
Подозрение в Кривом Роге объявили нападавшему
19:30
События
Посадку пассажиров в Ужгороде возобновляет УЗ
18:00
Политика
Кравчук заявил что ОБСЕ подготовит единый план по Донбассу с учетом всех сторон
17:59
События
На протестах в Беларуси число задержанных превысило 400 человек
17:27
События
О наличии показаний о мошенничестве на выборах заявил Трамп
15:57
События
В воскресенье, 8 ноября, в сети появилось фото, как американские бойцы учат украинских коллег стрелять из ПТРК "Javelin"
15:55
События
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с освобождением города Шуша в Нагорном Карабахе
15:52
События
ОМОН задержал "Мисс Беларусь" на акции протеста в Минске

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 ноября 20206043
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 ноября 20203858
Как Кабмин переписал Трудовой кодекс и что это значит для украинцев2476
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 ноября 20201757
Рекордное число заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии зафиксировала ВОЗ359
В воскресенье, 8 ноября, в сети появилось фото, как американские бойцы учат украинских коллег стрелять из ПТРК "Javelin"299
Умер сатирик Михаил Жванецкий279

Досуг

Пассажирские перевозки в Харькове
Пассажирские перевозки в Харькове
Luxebus предлагает аренду автобусов и организует пассажирские перевозки (Харьков). Компания ценит высокое качество и занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших перевозчиков страны. Аренда автобусов при помощи Luxebus – это быстрый и эффективный способ решения любых вопросов, связанных
Сегодня, 08:2357
Какой должна быть одежда для детей до года?
Какой должна быть одежда для детей до года?
Рождение ребенка в семье — важное событие, задолго до этого дня родители тщательно к нему готовятся — покупают необходимые вещи, обустраивают детскую комнату, выбирают роддом, где малыш появится на свет. Когда дело касается выбора и покупки детской одежды для грудничков, многие
7-ноя-2020, 16:34177
Стандарты Евросоюза для украинской мобильной сети и проблемы внедрения 5G
Стандарты Евросоюза для украинской мобильной сети и проблемы внедрения 5G
Внедрение 5G в Украине у всех на слуху. Одни ждут этого с нетерпением, другие относятся крайне негативно. Но до момента появления 5-го поколения предстоит сделать еще очень многое.
7-ноя-2020, 13:07153
Какой бетон нужен для фундамента?
Какой бетон нужен для фундамента?
Бетон – один из наиболее ходовых строительных материалов. Он широко используется в различных видах строительных работах и изготавливается путем смешивания трех основных компонентов: цемента, песка и воды в чистом виде, а так же с добавлением дополнительных ингредиентов, таких как щебень,
6-ноя-2020, 22:48217
Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Одно из самых ожидаемых музыкальных событий состоится в середине 2021 года в Германии. Перечень участников фестиваля не разглашается. Только одно можно сказать с уверенностью — будет жарко!
6-ноя-2020, 18:56228
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Нейромаркетинг — новое направление в маркетинге, в котором используют исследования мозга для изучения поведения потребителей. Статистика за 2018 показывает, что стоимость всех проведенных нейромаркетинговых исследований составила 30 млрд долларов.
6-ноя-2020, 10:15192

События

В Херсонской области произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом
В Херсонской области произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом
В результате аварии погибли двое человек и еще 10 человек пострадали.
Сегодня, 12:4625
Готовиться к передаче власти Байдену переходный совет призвал Трампа
Готовиться к передаче власти Байдену переходный совет призвал Трампа
Консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.
Сегодня, 12:3037
Степанов заявил что локдаун будет трудно перенести малому и среднему бизнесу
Степанов заявил что локдаун будет трудно перенести малому и среднему бизнесу
В Министерстве здравоохранения говорят, что ситуация с коронавирусом напряженная.
Сегодня, 12:2839
Остановка цеха произошла в Беларуси на "Гродно Азоте"
Остановка цеха произошла в Беларуси на "Гродно Азоте"
На беларусском заводе "Гродно Азот" произошла остановка цеха.
Сегодня, 11:0651
Создать совместную группу по Карабаху Эрдоган предложил Путину
Создать совместную группу по Карабаху Эрдоган предложил Путину
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину создать совместную рабочую группу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
Сегодня, 10:3850
Вероятность полного локдауна в Украине оценили в Кабмине
Вероятность полного локдауна в Украине оценили в Кабмине
В Министерстве здравоохранения Украины считают, что жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения.
Сегодня, 10:3360
7 Днів