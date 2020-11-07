Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 9 ноября 2020 - 469 018 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 8687 новых случаев в сутки.
Умерло 8565 человек (+115 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 209143 (+2 277).
Киев - 44920 случаев;
Винницкая область - 12 566 случаев;
Волынская область - 16 436 случаев;
Днепропетровская область - 17 965 случаев;
Донецкая область - 14 190 случаев;
Житомирская область - 18 970 случаев;
Закарпатская область - 17 192 случая;
Запорожская область - 14 105 случаев;
Ивано-Франковская область - 24 494 случая;
Киевская область - 20 410 случаев;
Кировоградская область - 3142 случая;
Луганская область - 4539 случаев;
Львовская область - 33 754 случая;
Николаевская область - 10 559 случаев;
Одесская область - 28 728 случаев;
Полтавская область - 12 204 случая;
Ровенская область - 22 140 случаев;
Сумская область - 14 863 случая;
Тернопольская область - 22 216 случаев;
Харьковская область - 43 930 случаев;
Херсонская область - 5558 случаев;
Хмельницкая область - 19 839 случаев;
Черкасская область - 10 723 случая;
Черновицкая область - 25 411 случаев;
Черниговская область - 10 164 случая.