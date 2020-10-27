Об отступлении армянской армии с части позиций в Карабахе заявил Азербайджан

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении спешно покидают позиции на Ходжавендском направлении в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване и Степанакерте эту информацию пока не прокомментировали.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Азербайджанская армия продолжает наступление вглубь территории конфликта, отметили в ведомстве.

"На этом направлении фронта нанесен урон огнем по позициям противника. Понесший большие потери противник, бежал, оставив некоторые рубежи", - заявили в министерстве.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.