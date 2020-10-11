Создать совместную группу по Карабаху Эрдоган предложил Путину

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину создать совместную рабочую группу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Такое предложение Эрдоган сделал во время телефонного разговора с Путиным в субботу.

Об этом сообщает CNN Turk.

Отмечается, что Путин тепло встретил предложение Эрдогана о создании группы по Карабаху.

"Давайте вместе решим карабахскую проблему за одним столом", - предложил президент Турции.

В ближайшие дни переговоры могут вернуться к двустороннему формату. Наступление азербайджанской армии должно быть остановлено, стороны должны сесть за стол переговоров. Рабочая группа будет призвана ускорить переговорный процесс.

Напомним, Эрдоган еще в конце октября предложил Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе.

Отметим, в воскресенье, 8 ноября, Азербайджан заявил о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе восстановил контроль над городом Шуша. В Армении взятие стратегически важного города в Карабахе отрицают.

Также сообщалось, что из-за войны в Нагорном Карабахе почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.