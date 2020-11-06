Степанов заявил что локдаун будет трудно перенести малому и среднему бизнесу

В Министерстве здравоохранения говорят, что ситуация с коронавирусом напряженная.

В связи с этим решили усилить карантин.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, кроме коронавируса, в Украине нехорошая ситуация с экономикой.

"Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будет предлагать жесткий карантин "выходного дня", - заявил он.

Минздрав инициирует, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые аптеки, общественный транспорт, заправки, ветеренарные аптеки. Рестораны и кафе, чтобы работали исключительно на вынос. Остальные магазины и ТРЦ будут рекомендовать не открывать в выходные дни.