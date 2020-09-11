В Херсонской области произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом

В результате аварии погибли двое человек и еще 10 человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из села Садово в направлении села Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибли две женщины, также около 10 травмированных. Сейчас на месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, в Харькове столкнулись автомобили Honda Civic и Suzuki Grand Vitara, один из них отбросило в остановку общественного транспорта. В аварии пострадали 5 человек.