 

В столице Грузии Тбилиси в результате столкновений между силовиками и протестующими пострадали не менее 27 человек

События Сегодня, 13:1980
В столице Грузии Тбилиси в результате столкновений между силовиками и протестующими пострадали не менее 27 человек

При разгоне акции протеста правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ.

Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

По данным Министерства внутренних дел Грузии, в ходе столкновений пострадали 14 правоохранителей, до 10 демонстрантов и 3 журналиста. 14 пострадавших, среди которых 11 правоохранителей и двое журналистов, были госпитализированы.

Оппозиция и правозащитники обвинили МВД в чрезмерном применении силы, а также назвали такие действия неадекватными и нелегитимными. При этом в МВД Грузии заявили, что полицейские применили "пропорциональную силу в пределах своих полномочий".

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