В столице Грузии Тбилиси в результате столкновений между силовиками и протестующими пострадали не менее 27 человек

При разгоне акции протеста правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ.

Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

По данным Министерства внутренних дел Грузии, в ходе столкновений пострадали 14 правоохранителей, до 10 демонстрантов и 3 журналиста. 14 пострадавших, среди которых 11 правоохранителей и двое журналистов, были госпитализированы.

Оппозиция и правозащитники обвинили МВД в чрезмерном применении силы, а также назвали такие действия неадекватными и нелегитимными. При этом в МВД Грузии заявили, что полицейские применили "пропорциональную силу в пределах своих полномочий".