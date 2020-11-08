Суд избрал меру пресечения водителю, который на большой скорости выехал на островок безопасности в Харькове и сбил пешеходов

Мужчину арестовали с правом внесения залога в размере 10,5 млн гривен.

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов в Facebook.

По данным чиновника, арестованный мужчина уже совершил 26 дорожно-транспортных происшествий, а также недавно совершил нападение с ножом.

"В состоянии пострадавших в субботнем ДТП изменений нет. Женщина до сих пор в коме, состояние ее тяжелое и врачи не дают никаких прогнозов даже на ближайшие дни. Жизни мальчика ... ничего не угрожает", - рассказал Терехов.