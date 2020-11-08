 

Еще несколько высот и сел в Нагорном Карабахе занял Азербайджан

События Вчера, 20:5072
Еще несколько высот и сел в Нагорном Карабахе занял Азербайджан

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанская армия заняла еще несколько стратегических высот и населенных пунктов.

В частности, установлен контроль над селами в шести районах.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня армия Азербайджана заняла ряд сел в Ходжавендском, Физулинском, Губадлинском и Лачинском районах.

Кроме того, заняты стратегические высоты в Зангиланском районе - "Бартаз" (2300 метров), "Сыгырт" (1370 метров), "Шукюратаз" (2000 метров) и пять безымянных высот.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что армянская армия потеряла контроль над городом Шуша. Азербайджанская сторона сообщала об этом еще в субботу.

Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян отрицает потерю контроля над Шушей. По его словам, бои за город продолжаются до сих пор.

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Теги: news, новости, Украина, Карабах, Армения, Азербайджан, 7dniv, 7dnivinfo  
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