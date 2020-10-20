Азербайджан заявил, что случайно сбил российский военный вертолет Ми-24 неподалеку от границы с Арменией.

Баку готов выплатить компенсации за инцидент.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве отметили, что команда стрелять на поражение была дана ошибочно по ряду факторов - вертолет пролетал неподалеку от границы Армении и Азербайджана в период активных боев в Нагорном Карабахе, в темное время суток и на малой высоте, вне радаров ПВО. Кроме этого, российские военные самолеты ранее не летали в том районе.

Также в заявлении Азербайджан принес соболезнования семьям погибших членов экипажа и заявил о готовности к выплате компенсации.

"Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, а также заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - заявили в МИД Азербайджана.

В понедельник вечером в Армении, неподалеку от границы с Азербайджаном, был сбит российский военный вертолет Ми-24. По предварительным данным, в результате происшествия двое человек погибли, еще один получил травмы средней тяжести.