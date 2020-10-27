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События Сегодня, 09:5676
О капитуляции Армении заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении.

Начинается этап политического урегулирования конфликта.

Об этом пишет российский РБК.

Как известно, Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

"Военная фаза заканчивается, и мы переходим к политическому урегулированию. Это максимально выгодный для нас вариант. Это фактически военная капитуляция Армении", - сказал он.
Президент Азербайждана также добавил, что Баку достиг всех поставленных целей во время военной фазы карабахского конфликта.

"Мы достигли всего, чего хотели. Я им фактически поставил ультиматум", - сказал Алиев.

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Теги: news, новости, Украина, Алиев, Армения, Карабах, 7dniv, 7dnivinfo  
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