Ряд кибератак на сайт НАБУ зарегистрирован за неделю

С 4 по 11 ноября зафиксировали и заблокировали 14 DDoS-атак.

Большинство из них были осуществлены на веб-ресурсы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Всего зафиксировали 1 594 221 подозрительных событий, что на 21% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (92%) и применения нестандартных протоколов (7%).

"Также зафиксированы и заблокированы 14 DDoS-атак (подавляющее большинство - на вебресурсы НАБУ)", - говорится в сообщении.

Напомним, сайт Уполномоченного Верховной рады по правам человека остается заблокированным из-за хакерских атак. Ресурс заблокирован второй день подряд.