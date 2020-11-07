Телефонный разговор с Меркель провел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В нем обсуждали темы "Нормандской четверки".

Об этом президент сообщил в Twitter.

Он заявил о важности поддержки Германией, а также Францией мирных инициатив Украины.

"Был очень рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжать переговоры в "Нормандской четверке", - написал президент.

Также Зеленский пожелал Германии успешной борьбы с коронавирусом.

Напомним, на прошлой неделе украинская делегация в ТКГ представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу".