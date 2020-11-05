39 млрд гривен уже использовали из Фонда борьбы с COVID-19

Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн.

Это - 59% выделенных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По состоянию на 06 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 39 млрд грн, или 59% выделенных средств. Из них на здравоохранение использовано 6,6 млрд грн из 16,3 млрд грн предусмотренных средств, или 40%", - говорится в сообщении.

Из Фонда предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, из них сейчас использовано 42 млн грн. Почти 3 млрд грн предусмотрено на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых пока использовано 709,7 млн грн.

Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам направили 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

Кроме того, на 5 ноября из средств местных бюджетов израсходовано 3,8 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, по состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 52% от общей суммы. Это 34,1 млрд гривен из 66 миллиардов. Отмечалось, что на сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%.