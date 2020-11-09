 

Помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса Зеленский попросил Германию

События Вчера, 21:0361
Помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса Зеленский попросил Германию

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Германии помочь в вопросе поставок вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer.

Он надеется, что интерес Украины учтут в этом вопросе.

Об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент приветствовал прорыв при разработке вакцины немецкой фирмой BioNTech и американской Pfizer.

"Это очень обнадеживающая новость. Прошу вашего способствия в учитывании интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - отметил Зеленский.

В понедельник стало известно, что вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. При массовом тестировании заражение коронавирусом случилось менее чем у 100 пациентов.

Также сообщалось, что эта вакцина не поступит в продажу в ближайшее время. Она еще не получила разрешение регулирующих органов, кроме того, доступность широкому кругу лиц будет ограничена специальными условиями хранения.

О планах закупить вакцину Pfizer заявили в Еврокомиссии, Великобритании и Испании. При этом, Венгрия начала переговоры с Россией о вакцине от коронавируса, которая не прошла необходимых клинических исследований.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Коронавирус, Вакцина, Германия, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

В продажу в ближайшее время вакцина Pfizer не поступит
В продажу в ближайшее время вакцина Pfizer не поступит
Вчера, 14:00
Вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев
Вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев
9-ноя-2020, 18:01
Изготовление украинской вакцины от COVID-19 профинансирует Государство
Изготовление украинской вакцины от COVID-19 профинансирует Государство
22-окт-2020, 17:10
Третий контракт на поставку вакцин от COVID-19 заключила Еврокомиссия
Третий контракт на поставку вакцин от COVID-19 заключила Еврокомиссия
21-окт-2020, 18:24
Возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса допустил Путин
Возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса допустил Путин
6-окт-2020, 18:11

Последние новости

Вчера, 2020-11-10
22:26
Экономика
По результатам работы миссии МВФ может принять решение о транше кредита
21:03
События
Помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса Зеленский попросил Германию
21:00
События
За основу в ТКГ взят Украинский план по Донбассу
20:58
События
39 млрд гривен уже использовали из Фонда борьбы с COVID-19
19:20
События
"Ремдесивир" начали распределять в Украине
19:17
События
Телефонный разговор с Меркель провел Зеленский
19:15
События
Зеленский заявил что здоровая нация должна стать национальной идеей в Украине
19:14
События
О первом подозрении в незаконном обогащении сообщила САП
18:45
События
5 школ в Киеве закрыты на карантин
16:09
События
Ряд кибератак на сайт НАБУ зарегистрирован за неделю
16:08
События
Армения пошла на перемирие в Нагорном Карабахе с последующей передачей его территорий Азербайджану, поскольку оказалась в безальтернативной ситуации
16:05
События
Расследование против Amazon начала Еврокомиссия
14:00
События
В продажу в ближайшее время вакцина Pfizer не поступит
13:59
События
О возможных последствиях от коронавируса у норок предупредили в Минздраве
13:57
События
В контроле перемирия в Карабахе участие примет Турция
12:42
События
Байден заявил что из-за пандемии COVID-19 США ждет "темная зима"
12:38
События
Обсуждение плана достижения мира на Донбассе начала подгруппа ТКГ
12:34
События
Почему подписал соглашение о перемирии в Карабахе объяснил Пашинян
10:24
События
На всех семи КПВВ на Донбассе Украина возобновила пропуск
10:21
События
В зал заседаний парламента в Ереване ворвались сотни протестующих

Новости ТОП-7

Как Кабмин переписал Трудовой кодекс и что это значит для украинцев9161
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 ноября 20206268
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 ноября 20205841
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 ноября 20202527
Армения пошла на перемирие в Нагорном Карабахе с последующей передачей его территорий Азербайджану, поскольку оказалась в безальтернативной ситуации448
В воскресенье, 8 ноября, в сети появилось фото, как американские бойцы учат украинских коллег стрелять из ПТРК "Javelin"432
Под контроль город Шуша в Карабахе взял Азербайджан321

Досуг

Наполнение ортопедических диванов
Наполнение ортопедических диванов
Если разделить жизнь на равные части, то около трети из нее человек проводит во сне, поэтому важно уделить внимание тому, чтобы этот процесс проходил с максимальной пользой для организма. В первую очередь необходимо грамотно организовать спальное место.
Вчера, 21:5859
Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи
Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи
Каким будет наше самочувствие и настроение зависит от многих факторов, один из них сон и легкое пробуждение. Если, вставая с постели, вы чувствуете головную боль, скованность в шейном отделе позвоночника, скорее всего обычная подушка вам не подходит.
Вчера, 17:4996
Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году
Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году
Сергей Карташов, СЕО Generation Partners LTD, рассказал о нюансах релокейтов ИТ-компаний в 2020 году и назвал ключевые факторы, которые влияют на выбор удобной локации.
9-ноя-2020, 17:45146
Фасадная клинкерная плитка – универсальная облицовка для зданий любого типа
Фасадная клинкерная плитка – универсальная облицовка для зданий любого типа
Облицовка фасада клинкерной плиткой – один из самых популярных способов отделки частных домов, коммерческих построек, декоративных и функциональных ограждений. Лаконичная имитация кирпичной кладки сочетается со зданиями любых типов, хорошо вписывается в городскую архитектуру.
9-ноя-2020, 16:02142
Пассажирские перевозки в Харькове
Пассажирские перевозки в Харькове
Luxebus предлагает аренду автобусов и организует пассажирские перевозки (Харьков). Компания ценит высокое качество и занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших перевозчиков страны. Аренда автобусов при помощи Luxebus – это быстрый и эффективный способ решения любых вопросов, связанных
9-ноя-2020, 08:23114
Какой должна быть одежда для детей до года?
Какой должна быть одежда для детей до года?
Рождение ребенка в семье — важное событие, задолго до этого дня родители тщательно к нему готовятся — покупают необходимые вещи, обустраивают детскую комнату, выбирают роддом, где малыш появится на свет. Когда дело касается выбора и покупки детской одежды для грудничков, многие
7-ноя-2020, 16:34226

События

Помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса Зеленский попросил Германию
Помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса Зеленский попросил Германию
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Германии помочь в вопросе поставок вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer. 
Вчера, 21:0362
За основу в ТКГ взят Украинский план по Донбассу
За основу в ТКГ взят Украинский план по Донбассу
Украинский план действий по Донбассу взят за основу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
Вчера, 21:0068
39 млрд гривен уже использовали из Фонда борьбы с COVID-19
39 млрд гривен уже использовали из Фонда борьбы с COVID-19
Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн.
Вчера, 20:5865
"Ремдесивир" начали распределять в Украине
"Ремдесивир" начали распределять в Украине
Медицинский препарат "Ремдесивир", который применяется для лечения больных COVID-19, начали распределять по украинским больницам.
Вчера, 19:20163
Телефонный разговор с Меркель провел Зеленский
Телефонный разговор с Меркель провел Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Вчера, 19:1771
Зеленский заявил что здоровая нация должна стать национальной идеей в Украине
Зеленский заявил что здоровая нация должна стать национальной идеей в Украине
Президент Владимир Зеленский считает, что здоровье нации должно стать национальной идеей в Украине.
Вчера, 19:1573
7 Днів