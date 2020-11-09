Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 11 ноября 2020 - 489 808 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 10 611 новых случаев в сутки.
Умерло 8 947 человек
Выздоровело - 221 459
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 46632 случаев;
Винницкая область - 12 970 случаев;
Волынская область - 17 236 случаев;
Днепропетровская область - 18 690 случаев;
Донецкая область - 15 066 случаев;
Житомирская область - 20 194 случая;
Закарпатская область - 18 056 случаев;
Запорожская область - 15 285 случаев;
Ивано-Франковская область - 25 643 случая;
Киевская область - 21 731 случай;
Кировоградская область - 3280 случаев;
Луганская область - 4738 случаев;
Львовская область - 34 988 случаев;
Николаевская область - 11092 случаи;
Одесская область - 30 041 случай;
Полтавская область - 13 143 случая;
Ровенская область - 23 035 случаев;
Сумская область - 15 662 случая;
Тернопольская область - 22 549 случаев;
Харьковская область - 44 948 случаев;
Херсонская область - 6075 случаев;
Хмельницкая область - 20 826 случаев;
Черкасская область - 11 063 случая;
Черновицкая область - 26 301 случай;
Черниговская область - 10 564 случая.