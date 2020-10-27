Рычагом давления в руках Украины назвали вопрос водоснабжения Крыма у Зеленского

Вопрос водоснабжения Крыма для украинского правительства является чуть ли не единственным рычагом давления на Россию в вопросе деоккупации полуострова.

Легко от него отказываться Украина не планирует.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду".

Представитель президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что вопрос воды позволит ускорить деоккупацию полуострова.

"Мы считаем, что вопрос воды и Северо-Крымского канала - это важный рычаг давления на страну-оккупанта… Потому что, как показывает жизнь, страна-оккупант на данный момент не способна самостоятельно решить проблему водоснабжения", - заявил Кориневич.