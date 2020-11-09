От коронавируса в Британии за сутки умерло рекордное количество людей с мая

Во вторник, 10 ноября, в Великобритании зарегистрировали более 500 летальных случаев из-за коронавируса.

Это самый высокий показатель с мая.

Об этом сообщает The Guardian.

В течение суток от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 532 пациента. У них инфекцию подтвердили на протяжении 28 дней. Это самый высокий показатель с 12 мая, когда в Британии зафиксировали 614 смертей.

В то же время во вторник суточный показатель летальных случаев резко вырос по сравнению с понедельником, когда сообщили о 194 смертей.

Накануне начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что вызванный пандемией COVID-19 коронокризис может привести к новой мировой войне. Это произойдет, если более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.