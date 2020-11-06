В Киеве, 11 ноября, под зданием Кабинета министров проходит акция протеста

Демонстранты выступают против введения в стране карантина выходного дня.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Организаторами акции протеста выступили представители ресторанного бизнеса. Они требуют разрешить им работать без временных ограничений, ввести мораторий на проверки, а также просят выплату компенсаций из-за карантина.

Сегодня правительство рассмотрит вопрос введения в стране карантина выходного дня. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, карантин выходного дня позволит Украине избежать стремительного роста заболеваемости COVID-19.