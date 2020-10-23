Cтычки протестующих с полицией начались в Ереване

В центре Еревана (Армения) начались стычки оппозиционеров с полицией.

Силовики задержали лидеров митинга.

Об этом сообщает агенство "Новости Армении".

Прибыло подкрепление для полиции - внутренние войска. Силовики оцепили площадь Свободы. Количество протестующих также увеличивается.

Тем временем, участники акции выкрикивают "Никол, уходи!", а полицейские продолжают подвергать граждан приводу.

Среди задержанных представители Республиканской партии Эдуард Шармазанов, Ваграм Багдасарян, Вардан Айвазян, Гегам Петросян, Айк Мамиджанян, Карине Ачемян, Гегам Петросян, представители партии "Отечество" Арсен Бабаян, Вардан Восканян.

Люди протестуют против заключения трехстороннего заявления по Карабаху. Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать военного коллапса.