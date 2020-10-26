 

В ходе протестов в центре Еревана задержали 129 человек

События Сегодня, 16:5148
В ходе протестов в центре Еревана задержали 129 человек

В столице Армении сегодня проходит митинг оппозиции.

Об этом рассказал представитель пресс-службы полиции Армении, пишет издание apa.az.

Так, участники митинга на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по завершению войны в Нагорном Карабахе.

Отметим, также начались стычки оппозиционеров с полицией. Силовики задержали лидеров митинга.

Прибыло подкрепление для полиции - внутренние войска. Силовики оцепили площадь Свободы. Количество протестующих также увеличивается. Участники акции выкрикивают "Никол, уходи!".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Ереван, протесты, задержания, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Cтычки протестующих с полицией начались в Ереване
Cтычки протестующих с полицией начались в Ереване
Сегодня, 16:37
В Армении был задержан лидер оппозиции
В Армении был задержан лидер оппозиции
Сегодня, 14:32
В зал заседаний парламента в Ереване ворвались сотни протестующих
В зал заседаний парламента в Ереване ворвались сотни протестующих
Вчера, 10:21
Более 500 участников протеста вчера задержали в Беларуси
Более 500 участников протеста вчера задержали в Беларуси
26-окт-2020, 12:02
На двух направлениях в Нагорном Карабахе отступила Армянская армия
На двух направлениях в Нагорном Карабахе отступила Армянская армия
14-окт-2020, 16:27

Последние новости

16:53
События
Специальную цену на вакцину от COVID-19 предложат Украине
16:51
События
В ходе протестов в центре Еревана задержали 129 человек
16:50
События
Все результаты местных выборов немедленно требует огласить СНБО
16:41
События
Синоптики дали прогноз погоды до конца недели
16:40
События
Ляшко заявил что Украина из-за COVID-19 может попросить ВОЗ направить медиков
16:38
События
Почти все направленные в Нагорный Карабах российские миротворцы имеют сирийский опыт
16:37
События
Cтычки протестующих с полицией начались в Ереване
14:32
События
В Армении был задержан лидер оппозиции
14:29
События
В заочном аресте беглого экс-судьи Киреева отказал суд
14:25
События
В Киеве, 11 ноября, под зданием Кабинета министров проходит акция протеста
14:05
События
Расширение санкций против "Северного потока-2" согласовали в США
14:04
События
Симптомы легкого течения COVID-19 назвал Минздрав
12:36
Политика
Одну из самых успешных реформ в Украине назвал Шмыгаль
12:03
События
О плавной передаче власти второй администрации Трампа заявил Помпео
10:58
Политика
Байден заявил что процесс передачи власти в США уже не остановить
09:46
События
В Италии за сутки от COVID-19 впервые с апреля умерло почти 600 человек
09:34
События
От коронавируса в Британии за сутки умерло рекордное количество людей с мая
09:32
События
Рычагом давления в руках Украины назвали вопрос водоснабжения Крыма у Зеленского
09:29
События
О бездействии Минприроды из-за ситуации в Крыму заявила украинская прокуратура
09:27
Экономика
Официальный курс доллара после снижения в течение недели повысил НБУ

Новости ТОП-7

Как Кабмин переписал Трудовой кодекс и что это значит для украинцев9317
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 ноября 20205897
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 ноября 20204742
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 ноября 20202824
Армения пошла на перемирие в Нагорном Карабахе с последующей передачей его территорий Азербайджану, поскольку оказалась в безальтернативной ситуации965
"Ремдесивир" начали распределять в Украине355
НБУ резко опустил курс доллара248

Досуг

Филенки для ворот: зачем они нужны
Филенки для ворот: зачем они нужны
Несомненно, ворота в частном доме или даче играют важнейшую роль, в частности, обеспечивают надежную защиту от проникновения посторонних лиц. Устанавливая новые ворота, помимо качества и надежности, стоит также позаботиться и об эстетической стороне. Именно для этого и были созданы так называемые
Сегодня, 13:4966
Беспружинные матрасы: обращаем внимание на украинский рынок
Беспружинные матрасы: обращаем внимание на украинский рынок
Качественные и недорогие товары для сна — это то, что требуется практически каждому человеку. Подобные изделия обеспечивают комфортный отдых, но при этом не наносят серьезного удара по бюджету.
Сегодня, 12:0983
Наполнение ортопедических диванов
Наполнение ортопедических диванов
Если разделить жизнь на равные части, то около трети из нее человек проводит во сне, поэтому важно уделить внимание тому, чтобы этот процесс проходил с максимальной пользой для организма. В первую очередь необходимо грамотно организовать спальное место.
Вчера, 21:58127
Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи
Выбираем подушку ортопедическую для здоровья спины и шеи
Каким будет наше самочувствие и настроение зависит от многих факторов, один из них сон и легкое пробуждение. Если, вставая с постели, вы чувствуете головную боль, скованность в шейном отделе позвоночника, скорее всего обычная подушка вам не подходит.
Вчера, 17:49141
Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году
Сергей Карташов рассказывает об особенностях релокейтов ИТ-компаний в 2020 году
Сергей Карташов, СЕО Generation Partners LTD, рассказал о нюансах релокейтов ИТ-компаний в 2020 году и назвал ключевые факторы, которые влияют на выбор удобной локации.
9-ноя-2020, 17:45165
Фасадная клинкерная плитка – универсальная облицовка для зданий любого типа
Фасадная клинкерная плитка – универсальная облицовка для зданий любого типа
Облицовка фасада клинкерной плиткой – один из самых популярных способов отделки частных домов, коммерческих построек, декоративных и функциональных ограждений. Лаконичная имитация кирпичной кладки сочетается со зданиями любых типов, хорошо вписывается в городскую архитектуру.
9-ноя-2020, 16:02162

События

Специальную цену на вакцину от COVID-19 предложат Украине
Специальную цену на вакцину от COVID-19 предложат Украине
Минздрав работает над тем, чтобы вакцина была бесплатной для украинцев.
Сегодня, 16:5353
В ходе протестов в центре Еревана задержали 129 человек
В ходе протестов в центре Еревана задержали 129 человек
В столице Армении сегодня проходит митинг оппозиции.
Сегодня, 16:5149
Все результаты местных выборов немедленно требует огласить СНБО
Все результаты местных выборов немедленно требует огласить СНБО
Совет национальной безопасности и обороны призвал немедленно огласить все результаты местных выборов Центральную избирательную комиссию.
Сегодня, 16:5055
Синоптики дали прогноз погоды до конца недели
Синоптики дали прогноз погоды до конца недели
На текущей неделе снега в Украине не прогнозируют.
Сегодня, 16:4159
Ляшко заявил что Украина из-за COVID-19 может попросить ВОЗ направить медиков
Ляшко заявил что Украина из-за COVID-19 может попросить ВОЗ направить медиков
Украина может попросить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направить в страну медицинских работников.
Сегодня, 16:4054
Почти все направленные в Нагорный Карабах российские миротворцы имеют сирийский опыт
Почти все направленные в Нагорный Карабах российские миротворцы имеют сирийский опыт
На его территории выставят 16 наблюдательных постов.
Сегодня, 16:3858
7 Днів