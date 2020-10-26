В ходе протестов в центре Еревана задержали 129 человек

В столице Армении сегодня проходит митинг оппозиции.
Об этом рассказал представитель пресс-службы полиции Армении, пишет издание apa.az.
Так, участники митинга на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по завершению войны в Нагорном Карабахе.
Отметим, также начались стычки оппозиционеров с полицией. Силовики задержали лидеров митинга.
Прибыло подкрепление для полиции - внутренние войска. Силовики оцепили площадь Свободы. Количество протестующих также увеличивается. Участники акции выкрикивают "Никол, уходи!".