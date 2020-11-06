Кабинет министров Украины может продлить действие так называемого карантина выходного дня, решение о введении которого было принято на сегодняшнем заседании правительства

Новый формат карантина могут продлить после 30 ноября.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Кабмине.

По словам собеседника издания, правительство сегодня приняло постановление со сроком на три недели, но с возможностью продления.

Отметим, карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В то же время правительство отказалось от адаптивного карантина и вернуло общенациональные ограничения. Теперь вся территория Украины окажется в "оранжевой зоне" карантина.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечал, что действовать карантин выходного дня начнет уже 14 ноября. Предварительно, карантин выходного дня продлится до 30 ноября.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что будет запрещено во время действия карантина выходного дня и что продолжит работать, несмотря на новые ограничения.

Как объяснял Степанов, медицинская система Украины нуждается в трехнедельном локдауне, но украинская экономика не выдержит такой нагрузки.