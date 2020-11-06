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События Сегодня, 19:5678
Придерживаться карантина выходного дня Львов не собирается

Мэр Львова Андрей Садовой считает, что решение правительства о введении карантина выходного дня глупое.

Оно "похоронит" малый и средний бизнес.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

Садовой уверен, что для введения таких ограничений нужно сначала построить систему компенсаций предпринимателям и бизнесменам.

"Мы еще не видели итогового решения правительства, но пока информация указывает на отсутствие здравого смысла. Например, кафе получают за субботу и воскресенье 40-50% недельной выручки. Какая для них компенсация? А тысячам людей куда пойти? Если мы хотим быть ответственными, то давайте делать как в Германии, Франции, Италии и Польше. Дадим сначала деньги, компенсируем людям потери, а потом будем говорить о каких-то ограничениях", - отметил Садовой.

Днем в среду Садовой также заявил, что львовская власть не собирается соблюдать решение Кабмина о локдауне выходного дня. Об этом мэр Львова сказал во время митинга предпринимателей у здания Львовской облгосадминистрации.

"Карантин выходного дня, по моему мнению, - это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить", - подчеркнул Садовой.

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Теги: news, новости, Украина, Садовой, 7dniv, 7dnivinfo  
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