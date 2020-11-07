Коронавирус подтвердили у вице-премьера Резникова

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом.

Сегодня он получил положительный ПЦР-тест.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

Резников добавил, что на самоизоляцию ушел еще вечером понедельника, 9 ноября, но результат теста получил только сегодня.

"Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы - все ок ... Температура немножко выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом", - рассказал вице-премьер о своем самочувствии.