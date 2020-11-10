Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 12 ноября 2020 - 500 865 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 11 057 новых случаев в сутки.
Умерло 9 145 человек
Выздоровело - 227 694
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 47563 случаи;
Винницкая область - 13 153
Волынская область - 17 610
Днепропетровская область - 19 169
Донецкая область - 15 478
Житомирская область - 20 589
Закарпатская область - 18 470
Запорожская область - 16 084
Ивано-Франковская область - 26 252
Киевская область - 22 431
Кировоградская область - 3422
Луганская область - 4822
Львовская область - 35 535
Николаевская область - 11373
Одесская область - 30704
Полтавская область - 13 767
Ровенская область - 23 585
Сумская область - 16 101
Тернопольская область - 22 798
Харьковская область - 45 469
Херсонская область - 6272
Хмельницкая область - 21392
Черкасская область - 11 323
Черновицкая область - 26 699
Черниговская область - 10 804