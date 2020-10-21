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События Сегодня, 14:2529
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, какая ответственность грозит виновным в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины"

Максимальное наказание для них составляет 3 года.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Цензор.нет".

"Мы узнали, что расследование ведется в контексте статей 291 и 616 Уголовного кодекса ИРИ, где предусмотрены особенности наказания за неумышленное убийство или убийство по неосторожности. Чтобы вы понимали, максимальная санкция предполагает до 3 лет лишения свободы и выплату денежной компенсации семьям погибших", - объяснил замгенпрокурора.

Мамедов подчеркнул, что открытым остается вопрос, понесут ли наказание за преступление должностные лица, которые по своему статусу ответственны за организацию военной службы в государстве и действия своих подчиненных.

"Пока это риторический вопрос. Я не слышал, чтобы кто-либо из руководства военного сектора обороны понес ответственность после авиакатастрофы", - добавил он.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Евгений Енин заявил, что дальнейшие переговоры по катастрофе самолета МАУ под Тегераном зависят от того, какую информацию будет передавать иранская сторона. На сегодня точной даты очередного раунда переговоров нет.

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Теги: news, Новости, Украина, Катастрофа, МАУ, Иран, 7dniv, 7dnivinfo  
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