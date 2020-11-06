Карантинный контроль в электричках усиливают в Украине

Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.

УЗ поддерживает решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантина.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

В УЗ отметили, что в пригородном сообщении мониторят наиболее нагруженные направления, а также увеличивают количество проводников и работников военизированной охраны для контроля.

Какие правила действуют в поезде: строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров.