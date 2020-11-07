Украине грозит худшая за десятилетие рецессия из-за пандемии

Из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие.

В результате падение экономики свыше 9 миллионов украинцев могут оказаться в бедности.

Об этом говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине за октябрь 2020 года.

По данным ООН, с начала пандемии коронавируса более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.

"Хотя пока нет данных по востоку Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего вследствие конфликта региона будут разрушительными", - отмечают в ООН.

Также организация фиксирует увеличение доли домохозяйств, имеющих задолженность. В начале пандемии доля таких домохозяйств составляла 11%, а в сентябре выросла до 15%.