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События Сегодня, 22:5738
О своем самочувствии рассказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самочувствии после подтверждения коронавируса.

Глава государства сейчас находится на самоизоляции и выполняет свои обязанности дистанционно.

Об этом президент рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Зеленского, сейчас он себя хорошо чувствует.

"Третий день я на самоизоляции. Но я не самоизолировался от работы и работаю дистанционно. Органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. У меня в эти дни проходят совещания, важные телефонные разговоры", - рассказал он.

Напомним, коронавирус у главы государства подтвердили 9 ноября. После диагностирования COVID-19 президент пошел на самоизоляцию. В тот же день стало известно о заболевании руководителя президентского офиса Андрея Ермака.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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